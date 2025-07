Tre sparatorie a Rosarno arrestato il pistolero a bordo dello scooter | le telecamere lo incastrano – Video

A Rosarno, il terrore si è concluso: grazie alle telecamere e a un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il pistolero che ha seminato paura con tre spari lo scorso 31 maggio è stato finalmente catturato. Antonio Pensabene, 28 anni di Gallico, ha ora un volto e un passato inquietante, segnato da precedenti e coinvolgimenti in operazioni antimafia. La sua cattura rappresenta un passo decisivo nella lotta alla criminalità locale e nella tutela della sicurezza pubblica.

È stato individuato e arrestato l’autore delle sparatorie consumate lo scorso 31 maggio a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro. Si tratta di Antonio Pensabene, un giovane di 28 anni residente a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto nel febbraio 2024 in un’operazione antimafia in cui è stato condannato, in primo grado, solo per detenzione di armi. Inoltre, risulta avere precedenti di polizia per lesioni personali, molestia e disturbo alle persone, atti persecutori, resistenza al pubblico ufficiale, simulazione di reato, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, evasione, omissione di soccorso, danneggiamento seguilo da incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre sparatorie a Rosarno, arrestato il “pistolero” a bordo dello scooter: le telecamere lo incastrano – Video

