Lupini come coltivarli in vaso e quanto tempo ci mettono ad aprirsi

Lupini coltivabili in vaso sono una scelta sorprendente per chi desidera un angolo verde e gustoso sul proprio terrazzo. Facili da curare e ricchi di soddisfazioni, questi legumi ornamentali si trasformano in prelibatezze se seguiti con attenzione. Ma quanto tempo ci vuole affinché i semi germoglino e si aprano? Scopriamo insieme come ottenere una pianta rigogliosa e gustosa, rispettando i tempi della natura.

Coltivare i lupini in vaso è una di quelle scelte che possono sorprendere: poco impegnativa, ma piena di soddisfazioni. Non parliamo dei fiori ornamentali che riempiono le aiuole, ma della pianta di lupini commestibili che spesso troviamo lessati e in salamoia. La pianta è rustica, cresce bene anche sui terrazzi e nei nostri balconi e non richiede cure continue. L’unica accortezza? Saper aspettare: i semi hanno bisogno di tempo per aprirsi, germogliare e maturare. Ma se seguiamo qualche accorgimento, possiamo ottenere un piccolo raccolto da gustare con orgoglio, direttamente a casa. Cos’è il lupino (lupinus): il legume da coltivare e le diversitĂ tra le varietĂ . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lupini, come coltivarli in vaso e quanto tempo ci mettono ad aprirsi

In questa notizia si parla di: lupini - vaso - tempo - aprirsi

Concime bio fai da te con i lupini macinati - Casa e Giardino - Il lupino macinato o meglio i lupini macinati sono un ottimo fertilizzante per piante acidofile e per gli agrumi, soprattutto se coltivati in vaso come il Kumquat e per le ... Lo riporta casaegiardino.it

Lupini: come coltivare questa pianta erbacea dalla fioritura ... - greenMe - Come coltivare i lupini ornamentali, piante perenni dalla vistosa fioritura che prosperano in ambienti anche difficile e attirano gli insetti. Scrive greenme.it