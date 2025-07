Pedopornografia sul web sei arresti a Roma

Una recente operazione a Roma ha portato all'arresto di sei uomini, tra i 50 e i 70 anni, coinvolti in un grave traffico di pedopornografia online. Questa brillante attività di monitoraggio, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura, dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità digitale. Uno sforzo che rafforza la tutela dei minori e la sicurezza della rete, inviando un chiaro messaggio: la legalità non si arresta mai.

Roma, 12 luglio 2025- La Polizia di Stato, nel corso di una mirata attivitĂ di monitoraggio della pedopornografia online, ha proceduto all’arresto di sei individui di sesso maschile di etĂ compresa tra i 50 e i 70 anni, quattro residenti a Roma uno a Latina ed uno a Livorno, per detenzione e produzione massiva di materiale pedopornografico. L’articolata indagine diretta dalla Procura di Roma è stata svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio sotto il coordinamento dal Centro Nazionale per la Pedopornografia Online. I soggetti utilizzavano vecchie piattaforme di condivisione, tipo Emule, per scaricare migliaia di contenuti illeciti raffiguranti abusi su minor i. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pedopornografia, a Roma 4 arresti. Nell'archivio migliaia di file con abusi su minori

