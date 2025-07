Morte Diogo Jota l’omaggio del Liverpool all’attaccante scomparso | ritirata la maglia numero 20 Il comunicato

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, l’attaccante portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. Per onorare la sua memoria, il Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20, un gesto simbolico che sottolinea quanto il giocatore fosse amato e stimato. Il club inglese ha annunciato con commozione questa decisione, testimonianza del forte legame tra Jota e la squadra.

dei Reds. Il Liverpool ha preso una decisione commovente per onorare la memoria di Diogo Jota, l’attaccante portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. La morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva ha scosso l’intero mondo del calcio. Il club inglese ha annunciato che ritirerà la maglia numero 20, un gesto simbolico per ricordare il contributo inestimabile che Jota ha dato alla squadra e il legame profondo che ha costruito con i suoi compagni, i colleghi e i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Morte Diogo Jota, l’omaggio del Liverpool all’attaccante scomparso: ritirata la maglia numero 20. Il comunicato

