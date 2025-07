Marco Martinelli a ViviParco 2025

Preparati a un affascinante viaggio tra scienza e emozioni con Marco Martinelli, "il Giallino", che il 15 luglio a Viviparco 2025 svelerà i misteri dell’amore: quanta chimica ci collega alle piante, ai funghi, agli animali e a noi stessi? Un'occasione unica per scoprire le similitudini sorprendenti e le differenze sorprendenti tra specie, in un incontro coinvolgente nel suggestivo giardino di Villa Giraffa. Non mancare!

Quanta chimica c'è nell'amore? Cosa succede nel nostro cervello quando ci innamoriamo e che similitudini e differenze ci sono tra le piante, i funghi, gli animali e gli esseri umani? Martedì 15 luglio nel giardino di Villa Giraffa Marco Martinelli, noto come "il Giallino", scienziato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ieri a Villa Giraffa, per ViviParco, abbiamo parlato di allevamenti e sostenibilità con Andrea Serra, Marcello Mele e Marco Ricci. A seguire, per GUSTA IL PARCO, abbiamo assaggiato i vini delle sabbie della Tenuta Mariani, azienda vinicola legata al Parc Vai su Facebook

