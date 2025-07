La Fiom organizza un sit-in davanti alla prefettura | Basta ritardi nei pagamenti per i lavoratori Conmar

Decine di lavoratori e lavoratrici si mobilitano per denunciare i gravissimi ritardi nei pagamenti degli stipendi, una situazione che sta compromettere quotidianamente la loro dignità e stabilità. La Fiom Cgil invita tutti a partecipare al sit-in davanti alla prefettura lunedì 14 luglio alle 9:30, affinché si possa fare luce su questa grave crisi e chiedere risposte concrete. La solidarietà è il primo passo verso un cambiamento reale.

La Fiom Cgil ha organizzato, per lunedì 14 luglio, a parte dalle 9,30, un presidio di protesta davanti la prefettura contro "i gravissimi ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori e alle lavoratrici della Conmar, azienda in appalto all'interno dello stabilimento 3Sun". "Decine di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

