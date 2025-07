Europei di Calcio Femminile Italia ai quarti di finale Soncin | Il merito va tutto alle ragazze

L’Italia femminile di calcio conquista un risultato storico agli Europei in Svizzera, volando ai quarti di finale grazie al merito di tutte le ragazze. Nonostante una sconfitta contro la potente Spagna, le Azzurre dimostrano coraggio e determinazione, regalando emozioni e un sogno che diventa realtà. Questa qualificazione segnala un nuovo capitolo per il calcio femminile italiano, dimostrando che il futuro è tutto da scrivere.

Berna – L’Italia Femminile di Calcio esce sconfitta dall’incontro con la Spagna, campione del mondo, ma vola ai quarti di finale degli Europei, in corso in Svizzera. Le Azzurre realizzano il primo gol della partita, ultimo incontro del Gruppo B in programma, ma poi vengono riprese dalle avversarie che allungano ulteriormente. E le Furie Rosse, anch’esse ai quarti, vincono per 3-1. Tuttavia, arriva la qualificazione storica alla fase a otto squadre e dopo 12 anni. Allo Stadio Wnkfort di Berna, la Nazionale Tricolore di Mister Soncin gioca con carattere e determinazione, ma la tenacia non basta per superare la Spagna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

