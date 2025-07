Pomezia lancia la droga dal balcone per sfuggire ai controlli

Un episodio incredibile e inquietante quello che si è verificato a Pomezia, dove un giovane romano ha tentato di sfuggire ai controlli lanciando droga dal balcone. Un gesto disperato che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e portato all’arresto, evidenziando ancora una volta come la criminalità si nasconda dietro comportamenti estremi. La vicenda dimostra come la lotta alla droga richieda attenzione costante e interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti.

Roma, 12 luglio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un romano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di fuochi d’artificio. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Divino Amore sono intervenuti in via dei Papiri, presso l’abitazione del giovane, il quale alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciando dal balcone 17 involucri contenenti complessivamente, 3 gr. di cocaina e 3 di crack. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: pomezia - lancia - droga - balcone

Pomezia, lancia la droga dal balcone per sfuggire ai controlli; Trasporta la droga al fresco in una borsa frigo: sequestrati 11 chili fra hashish e marijuana; Lancia la droga dal balcone per sfuggire ai carabinieri di Pomezia: in casa cocaina, crack e fuochi d'artificio illegali.

Lancia una scatola con la droga dal balcone, arrestato - Lancia una scatola con la droga dal balcone, arrestato A Napoli, dalla Polizia NAPOLI , 26 luglio 2023, 19:36 ... Scrive ansa.it

Latina, lancia droga dal balcone ma sotto c'era la polizia: arrestato - MSN - Oltre a droga e denaro, inoltre, è stato recuperato anche vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Si legge su msn.com