Ecomafia Messina tra le province più colpite d' Italia | 412 reati in un anno

L'emergere dell'ecomafia a Messina e in Sicilia evidenzia una preoccupante realtà di degrado ambientale. Con 412 reati in un solo anno, la regione si conferma tra le più colpite d'Italia, contribuendo al 9,4% dei reati ambientali nazionali. Un quadro allarmante che richiede attenzione immediata, perché la tutela del nostro territorio è responsabilità di tutti e non può più essere rinviata. È il momento di agire concretamente per cambiare rotta.

Sicilia sul podio per reati ambientali secondo l’ultimo rapporto Ecomafia con una percentuale del 9,4 sul territorio nazionale. Sono 3.816 i reati e 3.629 le persone denunciate, 12 gli arresti e 536 i sequestri nel 2024. Messina è seconda in Sicilia per numero di reati e si trova al 23esimo posto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

