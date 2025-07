Spaccia cocaina cotta a Rieti 19enne arrestato | quanti contanti nascondeva nei calzini

Un giovane di appena 19 anni, tunisino, è finito in manette a Rieti durante un’operazione che ha svelato un inquietante giro di droga e contanti nascosti nei calzini. Le indagini della Polizia di Stato, partite da Roma, hanno portato alla luce un fragile equilibrio tra giovani e illegalità. Un episodio che mette in luce come, spesso, le apparenze possano trarre in inganno, lasciando emergere realtà sconvolgenti.

Un diciannovenne tunisino è stato arrestato a Rieti per spaccio di crack e cocaina, dopo indagini della Polizia di Stato su fatti avvenuti a Roma.

