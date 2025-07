Musica e tanto divertimento | migliaia di presenze nella nottata di Marina Dance Parade

Tra musica travolgente e un'atmosfera di pura allegria, la notte della Marina Dance Parade ha scritto una pagina indimenticabile nel cuore del Litorale pisano. Con migliaia di presenze, questa sesta edizione si è confermata come un evento da record, capace di unire divertimento e spettacolo in un crescendo di emozioni. Un grande successo che ha coronato l’estate pisana, lasciando il pubblico con il desiderio di rivivere presto questa magia.

Una serata da record, travolgente e spettacolare, capace di regalare al Litorale pisano un evento memorabile. Un grande successo la sesta edizione della Marina Dance Parade: il mega evento dell'estate pisana organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, nato dall’idea di Alessandro Trolese. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

