Un tragico episodio ha scosso la serenità di una festa in famiglia a Marotta, dove un uomo di 70 anni ha aperto il fuoco causando una tragedia inattesa. Sandro Spingardi, davanti agli inquirenti, ha dichiarato: "Non volevo uccidere, non volevo che morissero", ma le sue azioni hanno portato a un dramma che lascia sconvolti tutti. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra rabbia e perdita di controllo...

"Non volevo uccidere, non volevo che morissero". Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro Urbino) Sandro Spingardi, 70 anni, ora in carcere a Pesaro, che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, a Marotta, ferendo anche la nipote 28enne durante una festa con bambini. Il delitto è avvenuto in un pergolato esterna all'abitazione in un'area dove viveva la vittima e dove risiede l'omicida in una roulotte: la lite tra lui e i presenti, prima della sparatoria, sarebbe avvenuta a causa della musica alta di cui il 70enne si lamentava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spara alla festa dei bimbi, 'non volevo uccidere'

