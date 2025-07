Autocisterna Gpl esce di strada ed esplode | disperso l’autista colonna di fumo nero visibile a distanza

Un tragico incidente scuote il Bolognese: un’autocisterna GPL esce di strada ed esplode, diffondendo un’imponente colonna di fumo nero visibile da lontano. L'incidente, avvenuto a Crespellano in via Lunga, ha disperso l’autista e causato feriti tra i passanti. La scena è descritta come apocalittica, con i soccorritori al lavoro per contenere i danni e trovare l’autista scomparso. Restate con noi per aggiornamenti sugli sviluppi e sulle azioni di emergenza.

