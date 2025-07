Vieri compie 52 anni il messaggio dell’Inter | Straordinario e letale!

Oggi celebriamo un vero e proprio gigante del calcio italiano: Christian Vieri compie 52 anni. L’Inter, la sua seconda casa, gli dedica parole di affetto e stima, riconoscendone il ruolo di bomber straordinario e letale. Vieri ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri, e il suo talento rimane una leggenda vivente. Con questo omaggio, l’Inter rievoca le sue imprese e il suo spirito indomabile.

Christian Vieri, ex calciatore dell’Inter, compie oggi 52 anni. Dalla società nerazzurra un augurio denso di affetto e stima verso il bomber italiano. IL COMPLEANNO – Christian Vieri è stato omaggiato dall’Inter, in occasione del suo compleanno, con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito il suo contenuto: “ Una vera e propria forza della natura prestata a servizio del gol. Christian Vieri è stato un attaccante potente e tecnico, dotato di grandissima personalità e carattere. La sua carriera è stata contraddistinta dalla sua incredibile fame di gol: Bobo è stato un attaccante straordinario, letale in area di rigore ma anche capace di sorprendere gli avversari con giocate spettacolari”. 🔗 Leggi su Inter-news.it