Vigilia di raduno Roma agli ordini di Gasperini | Pisilli e Baldanzi si tagliano le ferie

Roma ai blocchi di partenza di una stagione che promette fuoco e fiamme, e forse mai come questa volta si respira un'aria di fiducia e carica intorno all'ambiente. Merito sicuramente degli oltre 40.000 abbonamenti sottoscritti da un popolo giallorosso sempre presente per la Magica, ed ora sta al club costruire una squadra degna di questo nome. Dall' all-in per Rios ad una difesa che vede Cresswell e non solo come osservati speciali, Massara lavora per Gasperini su tanti fronti, ma nel frattempo è già vigilia di un raduno estivo che dovrà fare da base per i successi stagionali della squadra. Dalle presentazioni di rito si passerà poi a visite mediche di idoneità e test fisici sotto l'occhio vigile dei preparatori Borelli, Bocciolini, Catalano e Spignoli: il programma di lavoro prevederà un'alternanza tra giorni di doppie sedute ed altri di singoli allenamenti, ma nella prima settimana Gasperini non concederà ai ragazzi alcun giorno di riposo.