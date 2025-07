Autocisterna di Gpl esce di strada ed esplode nel Bolognese | disperso l’autista

Un incidente devastante scuote il Bolognese: un’autocisterna di Gpl esce di strada, esplode e prende fuoco, mentre l’autista rischia di essere disperso. L’incidente si è verificato a Crespellano, alle prime luci del mattino, coinvolgendo anche un’auto con due feriti lievi. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause. Restate aggiornati per ogni sviluppo.

Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, poco prima delle 9. Al momento l’autista del mezzo pesante risulta disperso. L’incidente ha coinvolto anche un’auto, con due persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, anche i carabinieri, l’elisoccorso del 118 e la polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell’uscita 11. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Autocisterna di Gpl esce di strada ed esplode nel Bolognese: disperso l’autista

