Pedopornografia online un arresto anche a Livorno | in archivio migliaia di file con abusi su minori

Una retata shock scuote l’orizzonte digitale: a Livorno e in altre città italiane, sei uomini tra i 50 e i 70 anni sono finiti in manette per pedopornografia online, nell’ambito dell’operazione Fat Man. Tra accuse di detenzione e produzione massiva di file abusivi su minori, questa operazione mette in luce la gravità del fenomeno e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastarlo. La lotta contro questa insidiosa piaga continua con determinazione.

Sei uomini, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato per pedopornografia online nell'ambito dell'operazione Fat man. Quattro di essi sono residenti a Roma, uno a Latina e uno a Livorno. Vengono loro contestati la detenzione e produzione massiva di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: pedopornografia - arresto - livorno - archivio

Pedopornografia on line, un arresto a Livorno; Operazione ‘Fat Man’: sei arresti per pedopornografia tra Roma, Latina e Livorno; Operazione Fat Man contro la pedopornografia, 6 arresti: così viaggiavano in rete i video dell'orrore.

Per pedopornografia on line sei arresti, uno a Livorno - La Polizia nel corso di un'attività di monitoraggio della pedopornografia online, ha arrestato sei uomini, tra i 50 ed i 70 anni ... Scrive controradio.it

Pedopornografia online, sei arresti in tutta Italia. In manette un uomo di Livorno - Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati centinaia di hard disk, computer e altri dispositivi di archiviazione ... Riporta msn.com