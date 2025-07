Milinkovic-Savic di nuovo nel mirino del Napoli Pedullà

Il Napoli non si ferma e torna a bussare con insistenza alla porta di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, mantenendo alta la suspense sul suo futuro. Dopo le voci di mercato e le valutazioni in corso, l’esclusiva di Alfredo Pedullà alimenta l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Riuscirà il club azzurro ad aggiudicarsi il talento serbo? La risposta, ancora avvolta nel mistero, potrebbe arrivare a breve.

Il Napoli è tornato dirompente su Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Milinkovic-Savic è di nuovo nel mirino del Napoli. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà attraverso un tweet: Esclusiva: il Napoli torna a sorpresa su Vanja Milinkovic-Savic. Valutazioni in corso. Esclusiva: il #Napoli torna a sorpresa su Vanja #MilinkovicSavic. Valutazioni in corso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 12, 2025 Sul suo sito il giornalista scrive: Sorpresa. Il Napoli torna su Vanja Milinkovic-Savic: non se ne parla più da settimane, i riflettori erano puntati sul Leeds, ma nelle ultime ore il Napoli ha ripreso a informarsi concretamente e potrebbe decidere di affondare.