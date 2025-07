Ferrari riuscirà a restare se stessa? L’Hermès dei motori e la sfida dell’elettrico

Nel 2025, Ferrari non vende più solo automobili, ma sogni, emozioni e un’arte che sfida il tempo. La sua sfida? Restare fedele a sé stessa, pur reinventandosi nell’era dell’elettrico. Perché Ferrari, come Hermès, è molto più di un marchio: è un’esperienza avvolgente, un simbolo di esclusività e passione che va oltre il semplice motore. E questa evoluzione farà ancora più brillare il suo mito.

Se pensate ancora che la Ferrari sia un’azienda automobilistica, state guardando nel retrovisore. Ferrari oggi è molto più, ma anche qualcos’altro. E’ un marchio, un’esperienza, un rito. È un oggetto del desiderio che si costruisce non solo con le mani, ma con l’attesa, la selezione, l’esclusione. Come Hermès. Anzi, forse più di Hermès. Perché una borsa Kelly non ha mai fatto piangere il suo acquirente in fabbrica. Nel 2025, Ferrari non vende automobili. Vende identità. Il suo amministratore delegato, Benedetto Vigna, lo ha capito benissimo. Fisico teorico, ex dirigente di ST Microelectronics, è arrivato a Maranello nel 2021 con un’idea precisa: non adeguarsi al settore, ma staccarsene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it