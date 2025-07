LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Zarco e Vinales in Q2 via alla lotta per la pole!

Il GP di Germania 2025 si infiamma sotto il cielo nuvoloso del Sachsenring, con Zarco e Vinales pronti alla battaglia per la pole position. La pista umida rende ogni giro un’incognita affascinante, mentre i piloti sfidano le condizioni estreme con determinazione. Resta aggiornato per vivere ogni sorpasso e emozione in tempo reale, perché questa qualifiche promettono spettacolo ad alta tensione. Clicca qui per non perdere nemmeno un istante della corsa più attesa della stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Sfida per la pole-position decisamente interessante, viste le condizioni dell’asfalto del Sachsenring. Pista bagnata e difficile da interpretare. 11.08 Di seguito la classifica della Q1: 1 Johann ZARCO 5 CASTROL Honda LCR Honda 1:27.827 — 9 288.7 Qualificati in Q2 2 Maverick VIÑALES 12 Red Bull KTM Tech3 KTM 1:28.049 +0.222 7 292.6 Qualificati in Q2 3 Miguel OLIVEIRA 88 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:28.294 +0.467 8 — 4 Fermin ALDEGUER 54 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:28.355 +0.528 10 — 5 Luca MARINI 10 Honda HRC Castrol Honda 1:28.851 +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Zarco e Vinales in Q2, via alla lotta per la pole!

