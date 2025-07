Corsa a due per il vice-Lukaku | Nunez resta il sogno Lucca più vicino

Il mercato si infiamma con una vera e propria corsa a due per il ruolo di vice-Lukaku: da un lato, Darwin Nunez rimane il sogno proibito, dall’altro, Lucca avvicina sempre più le sue quotazioni al Napoli. La squadra azzurra è al lavoro per individuare il profilo ideale che possa rafforzare l’attacco e rilanciare le ambizioni stagionali. Resta da capire quale strada sceglierà il club in questa appassionante sfida di mercato.

Il Napoli è al lavoro per individuare il profilo giusto da affiancare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Corsa a due per il vice-Lukaku: Nunez resta il sogno, Lucca più vicino

In questa notizia si parla di: corsa - vice - lukaku - nunez

Corsa in montagna: Roberto Pedroncelli vice campione europeo Master 55 - Roberto Pedroncelli ha conquistato il titolo di vice campione europeo master 55 nella suggestiva cornice del Parco Nazionale dell'Etna! Un evento che non solo celebra lo sport, ma sottolinea anche l'importanza della montagna come palcoscenico per sfide straordinarie.

Tutto su Nunez. Possibile che sia così. 75 milioni per togliersi dal presente e dal futuro il Nigeriano, tendendosi nei ricordi il passato targato 2022/23 e tanti saluti. Poi, lui. Lui non perché sia un fenomeno. Non perché tecnicamente sia straordinario. Non perché Vai su Facebook

Napoli, caccia al vice Lukaku: le trattative per Lucca e Nunez; Lukaku si allena anche in vacanza e aspetta i nuovi attaccanti; Fabrizio Romano controcorrente: È Nunez l'obiettivo principale del Napoli.

Corsa a due per il vice-Lukaku: Nunez resta il sogno, Lucca più vicino - Lukaku: Nunez resta il sogno, Lucca più vicino Il Napoli è al lavoro per individuare il profilo giusto da affiancare a Romelu ... Si legge su forzazzurri.net

Caputo: "Lucca vice-Lukaku, Nunez una alternativa al belga ... - MSN - Il Napoli ha diversi impegni, non sarebbe un vice Lukaku, ma l’alternativa a Romelu". Lo riporta msn.com