Immagini hot di Alta infedeltà mentre parla Durigon | la Camera avvia una verifica interna video

Un incidente imbarazzante o un semplice scherzo di cattivo gusto? Durante una diretta alla Camera dei Deputati, sono state trasmesse immagini hot di alta infedeltà mentre Durigon parlava, scatenando sconcerto tra i presenti. La verifica interna avviata per chiarire l’accaduto solleva dubbi sulla natura di questo episodio, che ha suscitato domande sulla sicurezza e professionalità delle trasmissioni in diretta. La domanda che si pongono in tanti è se l’incidente sia stato ...

Le immagini hot sono andare in onda sui monitor della Camera e hanno creato più di un imbarazzo. Al posto delle dirette di uno dei tanti eventi di Montecitorio, è infatti andata in onda una trasmissione di Real Time, “Alta infedeltà”, che ricostruisce come una fiction tradimenti di persone comuni. Un incidente o uno scherzo di cattivo gusto? Alta infedeltà mentre parlava Durigon. La domanda che si pongono in tenai è se l’incidente sia stato casuale oppure un dispettuccio di qualche buontempone. Alla Camera dei deputati bocche cucite. Quello che è accaduto è finito sui quotidiani. Mentre il viceministro leghista del Lavoro Claudio Durigon rispondeva alle domande dei deputati a Montecitorio, sullo schermo della galleria della Camera dei deputati apparivano le immagini di una puntata del programma Alta Infedeltà di Real Time, dove spesso i protagonisti sono ripresi a letto mentre tradiscono i loro partner. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Immagini hot di “Alta infedeltà” mentre parla Durigon: la Camera avvia una verifica interna (video)

