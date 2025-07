All' Arena della Rocca di Caterina il concerto dei Magic Queen

le emozioni e le melodie dei celebri Queen, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a rivivere i momenti più iconici del rock, con performance impeccabili e tanta energia: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei grandi miti senza tempo.

Domenica 13 luglio alle 21 salirà sul palco dell'Arena Rocca di Caterina per il secondo anno consecutivo la Magic Queen Tribute Band con uno show omaggio ad una delle più grandi band della storia: i Queen. I Magic Queen Tribute Band appaiono sulle scene nel 2002 riproducendo in maniera fedele le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

