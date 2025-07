Osimhen Juve | di recente nuovi contatti tra le parti! Il centravanti nigeriano ha fatto una scelta sul suo futuro | tutti gli aggiornamenti

Le voci su un possibile trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus si fanno sempre più insistenti, alimentate da recenti contatti tra le parti. Tuttavia, l’attaccante del Napoli ha già preso una decisione chiara: priorità al Galatasaray. La corsa per il centravanti nigeriano si infiamma, ma quale sarà il suo destino finale? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul grande mercato!

Osimhen Juve: di recente nuovi contatti tra le parti! Il centravanti nigeriano del Napoli ha fatto una scelta sul suo futuro: tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Victor Osimhen ha avuto recenti contatti con la Juve, sebbene l'attaccante nigeriano abbia dato priorità al Galatasaray. Nonostante l'interesse bianconero, Osimhen ha scelto il club turco come destinazione principale, raggiungendo un accordo di massima con il Galatasaray. Il Galatasaray ha proposto al giocatore un contratto triennale, con un ingaggio netto di 15 milioni di euro annui, più un'importante somma derivante dai diritti d'immagine.

