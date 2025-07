Perché Sandro ha sparato Terrore e morte alla festa della nipotina | il retroscena choc dopo l’irruzione e gli spari

Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, dove un gesto improvviso e violento ha sconvolto una comunità intera. Sandro, un uomo di 70 anni, ha scatenato il terrore durante la festa della nipotina, sparando colpi di pistola e lasciando dietro di sé un velo di dolore e incredulità. Ma cosa ha portato questa persona a compiere un gesto così drammatico? Scopriamo il retroscena choc dietro l’irruzione e gli spari.

Una serata nata per celebrare la gioia di una bambina si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Erano le 21 di venerdì 11 luglio quando l’atmosfera festosa di una festa di compleanno è stata infranta da colpi di pistola. Un uomo di 70 anni, armato, ha fatto irruzione durante il ricevimento in una casa di campagna in località Sterpettine, aprendo il fuoco su due donne. Una di loro è morta sul colpo, l’altra è rimasta ferita. Intorno, cinque bambini di cinque anni con le loro famiglie assistevano terrorizzati alla scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: irruzione - festa - sandro - sparato

Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Durante la consueta conferenza stampa post partita, Antonio Conte si è trovato travolto da un’improvvisa invasione che ha trasformato l’evento in una festa sfrenata.

Sandro Benvenuti, 21 anni, è scomparso ieri, 17 giugno, da Firenze. È alto in 1,80 cm, ha occhi e capelli castani, indossa un orecchino con brillantino e ha un tatuaggio rosa con spine con il nome Rossella. Rossella è la sua mamma che è venuta a mancare q Vai su Facebook

Marotta di Mondolfo, spari alla festa di compleanno di una bambina: uomo di 71 anni uccide la cognata; Omicidio a Marotta, sangue e morte alla festa dei bimbi. L’assassino arrestato: ha ucciso per il rumore. La diretta; Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: 70enne uccide la cognata.

Marotta, fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la cognata: il «fastidio per il rumore» e gli spari - Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Lo riporta msn.com

Fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la nonna della festeggiata: «Non volevo che morisse». La lite per la musica a alto volume - Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Da msn.com