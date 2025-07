Spazio | navicella cargo cinese Tianzhou-9 trasferita al sito di lancio

L’attesa cresce mentre la navicella cargo cinese Tianzhou-9, fondamentale per il rifornimento della stazione spaziale, viene trasferita con successo al sito di lancio. Incarnando l’avanguardia della tecnologia spaziale cinese, questa operazione segna un passo importante verso future esplorazioni e missioni scientifiche. Con l’impiego del razzo Lunga Marcia-7, il lancio è ormai imminente: l’universo ci chiama, e il prossimo grande passo è alle porte.

La combinazione della navicella cargo Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti verso la stazione spaziale cinese, e di un razzo vettore Lunga Marcia-7 e’ stata trasferita verticalmente al sito di lancio oggi, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA). Secondo la CMSA, la navetta spaziale cargo sara’ lanciata prossimamente in un momento appropriato. Attualmente, le strutture e le attrezzature presso il sito di lancio di Wenchang, situato nella provincia insulare meridionale di Hainan, sono in buone condizioni, e la prosecuzione di controlli funzionali completi e test congiunti e’ prevista come da programma in vista del lancio, ha affermato la CMSA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Spazio: navicella cargo cinese Tianzhou-9 trasferita al sito di lancio

In questa notizia si parla di: sito - cargo - lancio - navicella

Seguiamo insieme il lancio della Progress MS-31! Vai su Facebook

La Cina testa con successo il motore per il suo nuovo razzo cargo; Navicella russa si aggancia alla Stazione spaziale internazionale e consegna rifornimenti; SpaceX Crago Dragon: carico scientifico e rifornimenti in partenza per la ISS.

Spazio: navicella cargo cinese Tianzhou-9 trasferita al sito di lancio - 9, incaricato di trasportare rifornimenti verso la stazione spaziale cinese, e di un razzo vettore Lunga Marcia- Si legge su romadailynews.it

Blue Origin porta Katy Perry nello spazio: il momento del lancio della ... - Blue Origin porta Katy Perry nello spazio: il momento del lancio della navicella New Shepard È partita dal sito Texas la navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, che ospita un equipaggio ... Lo riporta rainews.it