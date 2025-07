Times Square è una curva! Tifosi del Psg invadono New York

Times Square si trasforma in una vibrante curva del PSG, mentre tifosi appassionati invadono le strade di New York in vista della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea. L’atmosfera è carica di entusiasmo e colore, con i tifosi che rendono questa città simbolo di passione sportiva internazionale. Tra musica, cori e bandiere sventolanti, l’attesa cresce: l’ultimo atto promette emozioni indimenticabili, unendo sport e cultura in un’unica grande celebrazione globale.

New York è pronta a ospitare la finale del Mondiale per Club tra Psg e Chelsea. Intanto le strade della cittĂ si riempiono di tifosi. In attesa dell'ultimo atto, i tifosi del parigini hanno preso d'assalto Times Square trasformandola in una curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Times Square è una curva! Tifosi del Psg invadono New York

Times Square è una curva! Tifosi del Psg invadono New York

