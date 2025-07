Villetta a Noicattaro piena di droga quanti kg di sostanza sono stati sequestrati | due arresti

Due uomini di Bari sono stati arrestati a Noicattaro, dopo il ritrovamento di oltre 16 kg di droga in una villetta. L’operazione, ancora in corso, scuote l’hinterland barese e mette in luce la vasta rete di spaccio che si cela dietro questa scoperta. La lotta contro il traffico di droga continua, e questa azione rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza alla comunità .

Due baresi arrestati a Noicattaro per spaccio: sequestrati oltre 16 kg di droga in una villetta, indagini in corso sull'hinterland barese. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Villetta a Noicattaro piena di droga, quanti kg di sostanza sono stati sequestrati: due arresti

In questa notizia si parla di: villetta - noicattaro - droga - sequestrati

Operazione antidroga a Noicattaro: Sequestrati 16 chili di hashish , due arresti; Scovati 16 chili di hashish in un'abitazione di Noicattaro, arrestati due incensurati; Noicattaro, sequestro da 16 chili di hashish: due arresti.

Villetta a Noicattaro piena di droga, quanti kg di sostanza sono stati sequestrati: due arresti - Due baresi arrestati a Noicattaro per spaccio: sequestrati oltre 16 kg di droga in una villetta, indagini in corso sull'hinterland barese. Segnala virgilio.it

Noicattaro (BA), due pusher arrestati: sequestrati 16 chili di hashish - Due baresi di 45 e 35 anni sono stati arrestati a Noicattaro con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. trmtv.it scrive