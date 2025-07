Via Padova lavori notturni da lunedì 14 luglio a metà agosto

A partire da lunedì 14 luglio, via Padova si prepara a una trasformazione importante con lavori notturni fino a metà agosto. La riqualificazione comprensiva di asfaltatura e nuova segnaletica renderà questa strada più sicura e moderna per cittadini e pendolari. Un intervento essenziale per migliorare la qualità della viabilità e valorizzare uno dei quartieri più vivaci di Milano. Restate aggiornati: il cambiamento sta arrivando!

Milano, 12 luglio 2025 - Da lunedì 14 luglio ma entro metà agosto saranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione della carreggiata di via Padova nel tratto compreso tra via Giacosa e via Anacreonte. È una delle ultime fasi dei lavori che completano la riqualificazione di quasi un chilometro di via Padova. Che lavori sono in programma?. “Oltre alla completa riasfaltatura e al t racciamento della segnaletica orizzontale - spiega Palazzo Marino -, si miglioreranno gli attraversamenti pedonali e saranno realizzate castellane per rendere la strada più sicura per tutti e in particolare per la mobilità fragile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it