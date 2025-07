Perde il controllo del veicolo e finisce contro un palo | due donne ferite

Un incidente drammatico sulla Ss7 Appia questa mattina: una giovane donna perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo, ferendo anche un’altra donna. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma la scena si rivela subito grave. Le due donne sono state prontamente soccorse e trasferite in ospedale. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante guidare con attenzione e prudenza.

Incidente stradale questa mattina sulla Ss7 Appia in nel territorio di Arpaia ai confini con il casertano. Un'autovettura alla cui guida una donna è uscita fuori strada ed ha finito la propria corsa impattando con un palo. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Due le persone ferite, entrambe donne, che sono state trasportate in Ospedale al San Pio. Fortunatamente le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto oltre ai militari dell'Arma il personale del 118 che ha trasportato le donne presso il San Pio.

