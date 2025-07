Coop dell’Umbria i dipendenti in chat condividono le foto di due ladri e li bloccano

Nella tranquilla Umbria, i dipendenti della coop tra Terni e Foligno si sono uniti in una chat condividendo le immagini di due ladri captate dalle telecamere di sorveglianza. La loro prontezza ha permesso di bloccare i malintenzionati prima che potessero agire, portando all’intervento dei carabinieri e alla loro denuncia. Una dimostrazione di come la collaborazione sul territorio possa fare la differenza nella sicurezza comunitaria.

Si tratta dei frame delle telecamere di videosorveglianza dei supermercati della catena tra Terni e Foligno. Fermati dai carabinieri, vengono denunciati. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Coop dell’Umbria, i dipendenti in chat condividono le foto di due ladri e li bloccano

