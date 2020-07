Regionali, quel consigliere che apre il comitato di Fi ma vota De Luca (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Al mattino con Forza Italia. Di sera con il Pd di Vincenzo De Luca e Giorgio Zinno: è il salto della quaglia del consigliere comunale di San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Di Giacomo ieri ha inaugurato il comitato elettorale per due candidati di Fi, Luciano Passariello e Annarita Patriarca (la coppia di Fulvio Martusciello). Passano poche ore, Di Giacomo dal profilo Fb annuncia una manifestazione elettorale (per le comunali a San Giorgio a Cremano) con De Luca e Zinno (Pd). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

