Casapound | Corte Conti chiede quasi 5 mln a Miur e Demanio

Casapound - Corte dei Conti : “Danno erariale da occupazione - Miur e Demanio risarciscano 4 - 6 milioni di euro” : Un danno alle casse dell’erario di 4 milioni e 600 mila euro. E’ quanto generato dall’occupazione per oltre 15 anni del palazzo a Roma dove c’è la sede di Casapound a Roma. E’ quanto calcolato dai magistrati della Corte dei Conti di Roma nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini. A risarcire il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere nove dirigenti ...

Corte dei Conti : "Dall'occupazione della sede di Casapound un danno allo Stato di 4 - 6 milioni di euro" : L’occupazione del palazzo diventato da 15 anni sede di CasaPound a Roma ha comportato un danno alle casse dello Stato di 4 milioni e 600 mila euro. La cifra è stata calcolata dai magistrati della Corte dei Conti della capitale nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini.A risarcire il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere nove ...

Casapound - corteo antifascisti pronto a Genova nella piazza del comizio : Agenzia Vista Alle 18 di questa sera è in programma un comizio di Casapound a Genova, in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha prontamente organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine. ?

Scontri corteo Casapound - 28 accusati di fascismo : 17.03 I Pm baresi ipotizzano nei confronti di 28 militanti di Casapound i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista. Le accuse riguardano i fatti avvenuti nel settembre 2018 : militanti antifascisti furono aggrediti con pugni,calci, manganelli e sfollagente,dopo un corteo cui avevano partecipato. Feriti in 4. A 10 dei 28 accusati viene contestata la premeditazione. Indagati anche 5 militanti ...

Casapound - resta sotto sequestro sede di Bari : "Apologia di fascismo". 28 indagati per raid contro corteo anti Salvini : Avviso di conclusione delle indagini per l'aggressione al corteo di manifestanti contro Salvini. La Cassazione conferma i sigilli per la sede dell'associazione di estrema destra

Prof gridò “dovete morire” alla polizia durante un corteo di Casapound : confermato licenziamento : Lavinia Flavia Cassaro nel febbraio del 2018 inveì contro la polizia che difendeva un comizio dei neofascisti di CasaPound. Licenziata dal Miur, fece ricorso ma un giudice ha stabilito che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti è legittimo.Continua a leggere