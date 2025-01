Dilei.it - Chi è Anna Maria Moncini, la moglie di Bettino Craxi

Una vita al fianco di, il famoso politico nonché Segretario del Partito Socialista Italiano:è stata la storicadello statista per ben 41 anni, ovvero dal 1959 al 2000, anno in cuifu ritrovato morto a causa di un attacco cardiaco fulminante. Una vita insieme dove non sono mancati i problemi e anche i tradimenti, ma durante i qualinon ha mai abbandonato il suo ruolo die madre., la personalità e l’unione conFu il Corriere della Sera, in un articolo nel quale si passava in rassegna la vita delle persone più vicine a, a definire“La First Lady più discreta della politica italiana” per via del suo proverbiale savoir faire e per la sua capacità di restare accanto al marito nei momenti di grande successo, così come in quelli più bui.