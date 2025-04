Ilrestodelcarlino.it - A Brisighella un’estate dedicata alla lettura

è uno dei Comuni insigniti dal Centro per il libro e la(ente del Ministero della cultura) del titolo di “Città che legge” per il triennio 2024/2026. E all’orizzonte del paese dell’Appennino ci sono due importanti eventi a tema libri che si svolgeranno nei prossimi mesi. Si parte a giugno con “la Coramella Letteraria”, una rassegna stampa che, tutti i giovedì del mese, porterà nel cuore del borgo autori di grande successo.Il 5 giugno Cristiano Cavina presenterà il “Il tropico del fango” - Editori Laterza. "Il tropico del fango è la nuova latitudine in cui ci siamo ritrovati a vivere in Romagna", spiega l’autore, riferendosi ai drammatici giorni dell’alluvione.Il 12 giugno Marilù Oliva presenterà “ La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre, - Solferino Editore.