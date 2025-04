Tutto il mondo a San Pietro

mondo. In sole 150 ore – particella infinitesimale nella storia dell’umanità – condensa la sua missione, il suo testamento, i suoi valori. Nelle esequie solenni, a sei giorni dall’ultimo giro in papamobile, riceve l’ultima ovazione di San Pietro, obbliga i potenti della Terra a confrontarsi con la sua agenda di pace, riunisce 400mila persone tra piazza, via della Conciliazione e il percorso per la basilica di Santa Maria Maggiore dove riposa da ieri. Il suo carisma fonde rancori, pudori, timori. Li polverizza e li dissolve, trasformandoli in scommessa illuminata.Dai sei giorni di centrifuga papale (il difficoltoso saluto pasquale, la morte per ictus il lunedì dell’Angelo, la vestizione del martedì, i tre giorni di esposizione della salma con 250mila visite, fino alle esequie di ieri) esce fuori un concentrato di fede, speranza, autenticità. Quotidiano.net - Tutto il mondo a San Pietro Leggi su Quotidiano.net Papa Francesco firma l’ultimo regalo alla Chiesa cattolica e al. In sole 150 ore – particella infinitesimale nella storia dell’umanità – condensa la sua missione, il suo testamento, i suoi valori. Nelle esequie solenni, a sei giorni dall’ultimo giro in papamobile, riceve l’ultima ovazione di San, obbliga i potenti della Terra a confrontarsi con la sua agenda di pace, riunisce 400mila persone tra piazza, via della Conciliazione e il percorso per la basilica di Santa Maria Maggiore dove riposa da ieri. Il suo carisma fonde rancori, pudori, timori. Li polverizza e li dissolve, trasformandoli in scommessa illuminata.Dai sei giorni di centrifuga papale (il difficoltoso saluto pasquale, la morte per ictus il lunedì dell’Angelo, la vestizione del martedì, i tre giorni di esposizione della salma con 250mila visite, fino alle esequie di ieri) esce fuori un concentrato di fede, speranza, autenticità.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, rosario a San Pietro: la preghiera dei fedeli di tutto il mondo – Video - (Adnkronos) – Centinaia di fedeli, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza San Pietro per recitare il Rosario per Papa Francesco. Bergoglio, ricoverato da diversi giorni al Gemelli, “è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo”, dice all’Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste […] 🔗periodicodaily.com

Le Famiglie Reali di tutto il mondo riunite in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: da Letizia di Spagna al principe William - Le Famiglie Reali di tutto il mondo a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, che si tengono in piazza San Pietro davanti a una folla imponente di 200 mila persone. L'ultimo addio per ricordare l'uomo della pace. Tutte le foto della cerimonia 🔗vanityfair.it

Leader da tutto il mondo attesi a San Pietro per i funerali di Papa Francesco - CITTÀ DEL VATICANO (VATICANO) (ITALPRESS) – Migliaia di fedeli e numerosi leader internazionali sono attesi sabato alla Basilica di San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Tra i partecipanti confermati spiccano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà accompagnato dalla first lady Melania, come annunciato su Truth. “Siamo onorati di rendere omaggio a Papa Francesco”, ha scritto Trump. 🔗unlimitednews.it

Su questo argomento da altre fonti

Il mondo ai piedi di San Pietro, le delegazioni da tutto il mondo; Tutto il mondo a San Pietro; Emiliano in rappresentanza delle Regioni, in piazza San Pietro: Noi con tutto mondo per Francesco; Le Famiglie Reali di tutto il mondo riunite in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: da Letizia di Spagna al principe William. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Funerali Papa Francesco, i leader di tutto il mondo all'ultimo saluto a San Pietro - (Agenzia Vista) I leader di tutto il mondo sono accorsi a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Tra gli altri, presenti Trump, Macron ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Il giorno dell’addio a Francesco, tutto il mondo sarà a San Pietro. LA DIRETTA DEI FUNERALI - ULTIMO SALUTO La cerimonia alle 10, poi l’ultimo viaggio verso Santa Maria Maggiore Dopo la chiusura al pubblico della Basilica di San Pietro e il rito della chiusura della bara, oggi sarà il giorno d ... 🔗ilcittadino.it

Addio a Papa Francesco, cronisti e troupe televisive da tutto il mondo a Piazza San Pietro - (Agenzia Vista) Papa Francesco è morto alle 7:35 del 21 aprile 2025. Molti fedeli sono accorsi anche nel giorno successivo alla scomparsa del ... 🔗stream24.ilsole24ore.com