Anticipazioni Domenica In 27 aprile | Albano Carrisi e Loredana Lecciso raccontano il loro amore

Nel pomeriggio del fine settimana di Rai 1 torna una nuova puntata diIn, la trentatreesima di quest’edizione. Come sempre, Mara Venier condurrà una trasmissione all’insegna delle emozioni e del divertimento, tra musica, intrattenimento ed interviste a grandi nomi del mondo dello spettacolo. In studio nella giornata di27, dopo un doveroso ricordo a Papa Francesco, arriveranno i comici Giorgio Panariello e Pino Insegno, la coppiae tanti altri. Ecco tutte lee le interviste di questaIn, lee gli ospiti del 27272025 dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la trentatreesima puntata diIn condotta da Mara Venier.