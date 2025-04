Autorama è morto il patron Renzo Tanari

Tanari era, o meglio erano, le automobili. ‘Tanari Renzo’, per la precisione: prima il cognome e poi il nome, come si usava a fine degli anni Settanta, quando la Sassuolo della ceramica rincorreva il boom e Tanari capitalizzava la sua passione per i motori diventando, anno 1969, prima rivenditore e poi concessionario Opel. E’ scomparso ieri, Renzo Tanari: nativo di Casalgrande (classe 1934) e sassolese di adozione, imprenditore eclettico e illuminato, ha fatto con le auto quello che i suoi colleghi della ceramica hanno fatto con le piastrelle: mettendosi sempre un passo avanti, anticipando il mercato, intercettandolo e seguendolo, a sua volta seguito."Un imprenditore che si è fatto apprezzare da tante generazioni di sassolesi, un uomo che in tanti rimpiangeremo", ha scritto il sindaco Matteo Mesini nel suo messaggio alla famiglia, ricordandone soprattutto "la passione per il lavoro". Ilrestodelcarlino.it - Autorama, è morto il patron Renzo Tanari Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ci sono stati tempi, non lontanissimi, in cui il nome contava come il marchio. E se, in città, Marazzi era ‘la ceramica’,era, o meglio erano, le automobili. ‘’, per la precisione: prima il cognome e poi il nome, come si usava a fine degli anni Settanta, quando la Sassuolo della ceramica rincorreva il boom ecapitalizzava la sua passione per i motori diventando, anno 1969, prima rivenditore e poi concessionario Opel. E’ scomparso ieri,: nativo di Casalgrande (classe 1934) e sassolese di adozione, imprenditore eclettico e illuminato, ha fatto con le auto quello che i suoi colleghi della ceramica hanno fatto con le piastrelle: mettendosi sempre un passo avanti, anticipando il mercato, intercettandolo e seguendolo, a sua volta seguito."Un imprenditore che si è fatto apprezzare da tante generazioni di sassolesi, un uomo che in tanti rimpiangeremo", ha scritto il sindaco Matteo Mesini nel suo messaggio alla famiglia, ricordandone soprattutto "la passione per il lavoro".

