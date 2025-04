I big del mondo in prima fila

Tutti attendevano i big, ma i big non si facevano vedere. I big, senza voler mancare di rispetto agli altri, erano Trump, Macron, Zelensky, Starmer. Poi proprio a ridosso dell'ora di inizio del rito (la puntualità è particolarmente curata nelle cerimonie in Vaticano) sono usciti sul sagrato tutti insieme dalla porta destra della basilica e uno dietro l'altro hanno intasato la fila del cerimoniale preposto a condurre i capi di Stato alla loro postazione. A quel punto è iniziata la mitragliata dei fotografi, l'unica ammessa ieri al funerale del papa della pace, e loro, i grandi tra i grandi, si sono seduti. La diffusione poco dopo della storica foto di Trump e Zelensky che si confessano a vicenda – oltre quella di Trump, Zelensky e gli altri in amabile colloquio – ha chiarito il motivo del piccolo ritardo.

Leader del mondo a funerali Papa: Mattarella in prima fila con Milei - Roma, 26 apr. (askanews) - Leader di tutto il mondo partecipano ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è seduto vicino al capo dello Stato Sergio Mattarella, che partecipa con la figlia Laura. Pochi posti più in là, alla sinistra di Mattarella si vede il presidente argentino Javier Milei. Zelensky in giacca militare nera siede a soli 11 posti dal presidente americano Donald Trump; in mezzo a loro si vede Emmanuel Macron. 🔗quotidiano.net

Funerali Papa Francesco, i leader del mondo in prima fila a San Pietro - I leader del mondo in prima fila ai funerali di Papa Francesco. Ci sono 180 delegazioni internazionali a San Pietro. In prima fila i leader mondiali: Donald Trump con la moglie Melania, Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con la moglie Olena Zelenska. 🔗lapresse.it

Nel mondo del volontariato stanno aumentando gli adolescenti che vogliono essere in prima fila nelle battaglie in cui credono. Per lasciare un segno - Li avevano definiti “choosy”, esigenti, difficili da accontentare, oppure “sdraiati”, come fossero in letargo perenne, immobili davanti alla vita che scorre. Disimpegnati e passivi. Ma la realtà è sempre più complessa delle categorie che usiamo per descriverla. In un’epoca in cui spesso si dipingono gli adolescenti come disinteressati al sociale e confusi, emerge una tendenza sorprendente: i ragazzi tra i 14 e i 18 anni si stanno avvicinando al volontariato come mai prima d’ora, mostrando un protagonismo inatteso e un desiderio di cambiamento. 🔗iodonna.it

