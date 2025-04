Ilgiorno.it - Inutilizzato un appartamento su cinque, il mercato fa paura

Il 17 per cento degli appartamenti presenti in città, circa uno su, è. Il dato è emerso in occasione della commissione consiliare Pianificazione territoriale ed Edilizia privata. A informare della difficile situazione è stata Laura Capelli, assessora alle Politiche sociali, che in questi anni è stata molto impegnata su questo fronte a causa delle numerose richieste. La situazione economica non aiuta: "La crisi – ha spiegato Capelli – ha raggiunto anche la classe media, andando a coinvolgere tante persone che in precedenza non si sono mai rivolte ai Servizi sociali e che, tuttavia, oggi non possono più permettersi di misurarsi con il liberodella casa". L’amministrazione comunale sta cercando di fare la sua parte: nel 2024 ha stanziato 214mila euro per l’emergenza abitativa.