Bidoni dei rifiuti usati da chiunque

Bidoni della raccolta differenziata che stanno tutti – anche quelli delle altre attività commerciali – in un’area accessibile da chiunque. A causa dei bivacchi, troviamo immondizia di tutti i tipi: ad esempio, bottiglie di vetro e cartoni della pizza nella plastica. Tanto che a volte non ci viene svuotato il bidone perché ci sono dentro rifiuti impropri". Il salone è guidato da una famiglia di acconciatori attiva da tre generazioni. "Questa settimana – forse anche grazie alle festività – sono venuti a pulire la piazza un paio di volte, di solito vengono più di rado". Ilrestodelcarlino.it - "Bidoni dei rifiuti usati da chiunque" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Matteo Cappelli, 27 anni, lavora da Nuccia Parrucchieri, uno degli esercizi storici che animano piazza Falcone e Borsellino. "Il problema principale è il ritiro deidella raccolta differenziata che stanno tutti – anche quelli delle altre attività commerciali – in un’area accessibile da. A causa dei bivacchi, troviamo immondizia di tutti i tipi: ad esempio, bottiglie di vetro e cartoni della pizza nella plastica. Tanto che a volte non ci viene svuotato il bidone perché ci sono dentroimpropri". Il salone è guidato da una famiglia di acconciatori attiva da tre generazioni. "Questa settimana – forse anche grazie alle festività – sono venuti a pulire la piazza un paio di volte, di solito vengono più di rado".

