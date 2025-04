Luoghi di lavoro non adeguati multata Cesenatico Servizi

Cesenatico deve ottemperare a delle prescrizioni dettate dall’Ausl Romagna per mettere in regola parte dei locali della sede. L’Ausl ha infatti elevato un verbale alla società Cesenatico Servizi per delle violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tali inadempienze sono state accertate dai tecnici dell’Ausl nel corso di un sopralluogo, che sarebbe stato sollecitato da alcuni dipendenti della stessa società. Torna dunque di attualità il caso scoppiato lo scorso dicembre, quando la Cgil di Forlì-Cesena aveva denunciato delle irregolarità sui Luoghi di lavoro, comunicandole alla stampa e attaccando frontalmente il presidente Sandro Brandolini, cosa in precedenza mai accaduta nei rapporti fra i sindacati e le istituzioni. I riferimenti sono a delle verifiche effettuate l’estate scorsa. Ilrestodelcarlino.it - Luoghi di lavoro non adeguati, multata Cesenatico Servizi Leggi su Ilrestodelcarlino.it La municipalizzata del Comune dideve ottemperare a delle prescrizioni dettate dall’Ausl Romagna per mettere in regola parte dei locali della sede. L’Ausl ha infatti elevato un verbale alla societàper delle violazioni in materia di sicurezza e salute sul. Tali inadempienze sono state accertate dai tecnici dell’Ausl nel corso di un sopralluogo, che sarebbe stato sollecitato da alcuni dipendenti della stessa società. Torna dunque di attualità il caso scoppiato lo scorso dicembre, quando la Cgil di Forlì-Cesena aveva denunciato delle irregolarità suidi, comunicandole alla stampa e attaccando frontalmente il presidente Sandro Brandolini, cosa in precedenza mai accaduta nei rapporti fra i sindacati e le istituzioni. I riferimenti sono a delle verifiche effettuate l’estate scorsa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Criticità sui luoghi di lavoro, Cisl Fp Chieti pronta a coinvolgere magistratura e prefetto - La Cisl Fp di Chieti ha incontrato oggi, 14 febbraio, il sindaco, l’assessore al Personale, il segretario generale e l’assessore alle Politiche sociali e Servizi cimiteriali per discutere delle diverse criticità riscontrate e segnalate più volte dai Rls sui luoghi di lavoro. "Preliminarmente... 🔗chietitoday.it

Salerno, Tavolo in Prefettura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta nei giorni scorsi in Prefettura una riunione del Tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, convocata dal Prefetto Esposito, alla quale hanno preso parte gli Enti istituzionali deputati al controllo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Forze dell’Ordine. Si è partiti con l’analisi approfondita dei dati sugli incidenti registratisi nell’ultimo triennio nella provincia di Salerno, dalla quale è emersa una sensibile diminuzione (oltre il 30%) degli infortuni e delle malattie ... 🔗anteprima24.it

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 139 mila verifiche, 83 mila violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47 mila ispezioni effettuate, 15 mila sospensioni di attività imprenditoriali, 200 milioni di euro di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati. Sono alcuni dati dell’attività svolta nel 2024 dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che opera all’interno dell’Agenzia, ai quali si sommano le oltre 18 mila ispezioni da parte di INPS e INAIL che hanno consentito il recupero ... 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Luoghi di lavoro non adeguati, multata Cesenatico Servizi; Tragedia al deposito ENI di Calenzano: un segnale d’allarme sul drammatico stato della sicurezza sul lavoro in Italia; Sicurezza sul lavoro in Calabria, urgente un Piano straordinario e l’avvio di un tavolo tecnico regiona; Testo unico per la sicurezza sul lavoro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luoghi di lavoro non adeguati, multata Cesenatico Servizi - La municipalizzata del Comune di Cesenatico deve ottemperare a delle prescrizioni dettate dall’Ausl Romagna per mettere in regola parte ... 🔗msn.com

Controlli difensivi sul luogo di lavoro. Cosa dice la giurisprudenza - La disciplina dei controlli difensivi dei lavoratori si deve sempre adeguare alle esigenze dell’organizzazione d’impresa. Le implicazioni non sono ... 🔗ipsoa.it

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente - La Cassazione qualifica la reperibilità notturna con pernottamento come orario di lavoro, imponendo una retribuzione proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost. 🔗edotto.com