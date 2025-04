Terapia anticoagulante Novità in Cardiologia

Prenderà avvio il primo giugno, e durerà per tutta l'estate, il progetto "Tao in Vacanza" dedicato ai pazienti in trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Tao della Cardiologia dell'Ospedale SS. Annunziata di Cento. Il servizio nasce sperimentalmente, con l'obiettivo di garantire la continuità assistenziale ai pazienti che si trovano temporaneamente fuori dal territorio provinciale per motivi di vacanza. Dopo la fase sperimentale saranno valutati il gradimento dei pazienti e l'efficacia complessiva del progetto nell'ottica di ampliarlo all'intera provincia. Un nuovo servizio della Cardiologia di Cento che garantisce la continuità terapeutica anche lontano da casa. Il servizio consente ai pazienti in vacanza di effettuare autonomamente il prelievo per il dosaggio INR nel luogo di villeggiatura, inviare il referto di laboratorio ad un indirizzo mail dedicato, il personale lo lavora e il medico di turno, invia tramite e-mail lo schema aggiornato della Tao, come di consueto.

