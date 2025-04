FabrianoinAcquarello la carta e la pittura diventano protagoniste

FabrianoinAcquarello", l’evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno alla pittura ad acqua su carta. Con la partecipazione di 88 Paesi e oltre mille 200 opere selezionate, l’edizione 2025 rafforza la centralità di Fabriano in questo ambito artistico, consolidandone il ruolo di fulcro culturale e produttivo a livello globale. Fino a martedì l’iniziativa prenderà forma tra mostre diffuse, pittura en plein air, attività partecipative e momenti musicali mentre la mostra internazionale sarà visitabile fino all’8 giugno nei principali siti storici della città, trasformando Fabriano in un museo diffuso. Ilrestodelcarlino.it - "FabrianoinAcquarello", la carta e la pittura diventano protagoniste Leggi su Ilrestodelcarlino.it Parte oggi a Fabriano la sedicesima edizione di "", l’evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno allaad acqua su. Con la partecipazione di 88 Paesi e oltre mille 200 opere selezionate, l’edizione 2025 rafforza la centralità di Fabriano in questo ambito artistico, consolidandone il ruolo di fulcro culturale e produttivo a livello globale. Fino a martedì l’iniziativa prenderà forma tra mostre diffuse,en plein air, attività partecipative e momenti musicali mentre la mostra internazionale sarà visitabile fino all’8 giugno nei principali siti storici della città, trasformando Fabriano in un museo diffuso.

Se ne parla anche su altri siti

La pittura e la carta sono protagoniste - E’ giunto alla sedicesima edizione "FabrianoInAcquarello", evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno alla pittura ad acqua su carta. Con la partecipazione di 88 Paesi e oltre mille e 200 opere selezionate, l’edizione 2025, presentata ieri in sala Giunta, rafforza la centralità di Fabriano in questo ambito artistico, consolidandone il ruolo di fulcro culturale e produttivo a livello globale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione - Via la dicitura padre e madre dalla carta di identità elettronica: la sentenza della Corte di Cassazione che rischia di riaprire lo scontro tra governo e magistratura. Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione (Ansa Foto) – notizie.comLa Cassazione è legge. Non è solo un detto, ma anche la realtà: d’ora in avanti sulle carte di identità elettroniche dei minorenni non potranno più esserci le diciture madre e padre, perché sono discriminatorie e non rappresentano tutti i nuclei familiari, incluse le coppie dello stesso sesso che hanno ... 🔗notizie.com

Carta d'identità elettronica, torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" - No alla dicitura "padre" o "madre" sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione boccia il Viminale e conferma che l'indicazione corretta è "genitore". A renderlo noto è Il Sole 24ore, che ha pubblicato il contenuto della sentenza 9216 del 2025 della Suprema Corte: in particolare gli ermellini di Piazza Cavour hanno bocciato il ricorso presentato dal Viminale contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto di disapplicare il decreto del 31 maggio 2019 con cui il ministero dell'Interno aveva cancellato la parola "genitori" a favore della dicitura "padre" e ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Se ne parla anche su altri siti

FabrianoinAcquarello, la carta e la pittura diventano protagoniste; FabrianoInAcquarello 2025: la città dal 27 al 29 aprile diventa ancora una volta capitale mondiale dell’arte ad acqua su carta; Pittura ad acqua protagonista con Fabriano in acquarello: in esposizione opere di 5000 artisti di tutto il mondo; Torna 'Fabriano in Acquarello' a sostegno della creatività. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"FabrianoinAcquarello", la carta e la pittura diventano protagoniste - Parte oggi a Fabriano la sedicesima edizione di "FabrianoInAcquarello", l’evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

La pittura e la carta sono protagoniste - E’ giunto alla sedicesima edizione " FabrianoInAcquarello ", evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno alla pittura ad acqua su carta. Con la partecip ... 🔗msn.com

Presentata la sedicesima edizione di FabrianoInAcquarello - Presentata a Fabriano (Ancona) la sedicesima edizione di FabrianoInAcquarello, l'evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno alla pittura ad acqua su ca ... 🔗msn.com