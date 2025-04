La Rsa dove morirono sei anziani Casa per coniugi via ai lavori Impianto antincendio da rifare

lavori di adeguamento degli impianti della Residenza Sanitaria Assistita Casa per coniugi di via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto. Come forse si ricorderà, proprio in questa RSA, nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023, divampò un incendio nel quale persero la vita 6 anziani e altri 81 rimasero feriti. In tutti i casi si trattava di anzini ospiti della struttura. Le fiamme originarono dalla sigaretta di un'anziana, intenta a fumare nella sua stanza mentre era in ossigenoterapia. La cenere della sigaretta, a contatto con l'ossigeno della mascherina usata dalla donna, ha innescato il fuoco. Una disattenzione trasformatasi, poi, in tragedia a causa del malfunzionamento e delle pecche dell'Impianto antincendio della RSA comunale, pure accreditata dalla Regione Lombardia.

Cosa riportano altre fonti

