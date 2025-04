A Roma la seconda edizione dell’Aerospace Power Conference dell’Aeronautica Militare

L'8 e 9 maggio prossimi, a Roma, presso il centro congressi "La Nuvola", si terrà la seconda edizione dell'Aerospace Power Conference organizzata dall'Aeronautica Militare italiana. Il tema di quest'anno, "Fighting and Winning in the Sky Beyond the Next Decade – Combattere e vincere nel cielo oltre il prossimo decennio", riflette l'ambizione di guardare al futuro della Difesa con un approccio strategico, tecnologico e multidisciplinare. Il ciclo di conferenze rappresenta un'opportunità unica per mettere a confronto militari, istituzioni, rappresentanti dell'industria aerospaziale, PMI, esperti del mondo accademico e think-tank, nonché figure di rilievo della scena internazionale. Al centro del dibattito ci saranno tecnologia, innovazione e sostenibilità, elementi chiave per comprendere l'evoluzione della dimensione aerospaziale in un contesto di sicurezza internazionale in continua trasformazione.

