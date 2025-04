Mazara del Vallo Leonardo Titone 15 anni muore precipitando da un ex stabilimento grave l’amico

Mazara del Vallo. Leonardo Titone, appena quindicenne, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato. Il ragazzo si trovava con alcuni amici all’interno di un ex stabilimento vinicolo abbandonato da anni, un tempo utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco, oggi in parte trasformato in parcheggio comunale.Leonardo Titone e un amico, S.B.K., 14 anni di origini tunisine, si sono avventurati sul tetto dello stabile dismesso, superando recinzioni e divieti. La struttura, però, ha ceduto improvvisamente sotto il loro peso, facendoli precipitare da un’altezza di circa dieci metri.Leonardo Titone è morto sul colpo. S.B.K. ha riportato una grave frattura scomposta alla caviglia: inizialmente soccorso all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, è stato poi trasferito all’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Laprimapagina.it - Mazara del Vallo. Leonardo Titone, 15 anni, muore precipitando da un ex stabilimento, grave l’amico Leggi su Laprimapagina.it Dolore e sgomento sul Lungomare San Vito adel, appena quindicenne, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato. Il ragazzo si trovava con alcuni amici all’interno di un exvinicolo abbandonato da, un tempo utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco, oggi in parte trasformato in parcheggio comunale.e un amico, S.B.K., 14di origini tunisine, si sono avventurati sul tetto dello stabile dismesso, superando recinzioni e divieti. La struttura, però, ha ceduto improvvisamente sotto il loro peso, facendoli precipitare da un’altezza di circa dieci metri.è morto sul colpo. S.B.K. ha riportato unafrattura scomposta alla caviglia: inizialmente soccorso all’ospedale “Abele Ajello” didel, è stato poi trasferito all’ospedale “Di Cristina” di Palermo.

Mazara del Vallo, 2 ragazzini precipitano da un tetto sul lungomare, Leonardo muore a 15enne - Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:00, di sabato 26 aprile a Mazara del Vallo (Trapani). Due giovanissimi sono caduti dal tetto di un ex stabilimento vinicolo abbandonato situato lungo il Lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero introdotti nell’edificio nonostante i cartelli di divieto e le recinzioni. Dopo essere saliti sul tetto, la struttura ha improvvisamente ceduto sotto il loro peso, provocando una caduta di circa 10 metri. 🔗notizieaudaci.it

