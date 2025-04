Messa in tv 27 aprile 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Messa in tv 27 aprile 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, Canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 27 aprile 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la Messa in tv oggi, 27 aprile.

In tv e streaming: orario e Canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 27 aprile 2025, alle ore 10.30 da Piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti. Era prevista anche la canonizzazione di Carlo Acutis, ma è stata sospesa dopo la morte di Papa Francesco. Collegamento su Rai 1 dalle 10.20.

