Nella sua casa parigina Lenny Kravitz ha un' intera stanza dedicata a sua madre

Kravitz ha esposto una collezione di ritratti materni scattati da suo padre Vanityfair.it - Nella sua casa parigina Lenny Kravitz ha un'intera stanza dedicata a sua madre Leggi su Vanityfair.it «L'amore della mia vita», commenta la rockstar riferendosi all'adorata mamma, attrice dell'iconica serie I Jefferson. Nello spazio a lei dedicato,ha esposto una collezione di ritratti materni scattati da suo padre

