Nuovi tratti per la Ciclovia del Mito Collegate le vie Canaletto e Viazza

Nuovi tratti del percorso ciclopedonale che si snodano lungo la Ciclovia del Mito che collega i due musei dedicati alla Ferrari in un itinerario di circa 21 chilometri tra Modena e Maranello. In particolare è stato realizzato un attraversamento nel tratto urbano che parte dall’innesto di via Viazza I Tronco con la rotatoria sulla via Giardini a Ubersetto, ed è stato realizzato un ulteriore nuovo tratto, della lunghezza di circa 600 metri, tra via Canaletto fino alla via Giardini, a ridosso del ponte sulla strada provinciale Pedemontana - in adiacenza al circuito prove di Ferrari – che garantirà all’utenza una migliore fruizione del percorso, sia in termini di transitabilità che di sicurezza. Ilrestodelcarlino.it - Nuovi tratti per la Ciclovia del Mito. Collegate le vie Canaletto e Viazza Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Anche Fiorano ha fatto la sua parte". Il sindaco Marco Biagini non nasconde la propria soddisfazione per l’implementazione, sul territorio comunale di Fiorano Modenese, dei duedel percorso ciclopedonale che si snodano lungo ladelche collega i due musei dedicati alla Ferrari in un itinerario di circa 21 chilometri tra Modena e Maranello. In particolare è stato realizzato un attraversamento nel tratto urbano che parte dall’innesto di viaI Tronco con la rotatoria sulla via Giardini a Ubersetto, ed è stato realizzato un ulteriore nuovo tratto, della lunghezza di circa 600 metri, tra viafino alla via Giardini, a ridosso del ponte sulla strada provinciale Pedemontana - in adiacenza al circuito prove di Ferrari – che garantirà all’utenza una migliore fruizione del percorso, sia in termini di transitabilità che di sicurezza.

